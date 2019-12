Snowboard | Coppa del Mondo Big Air Pechino 2019 | Parrot vince tra gli uomini | Onitsuka si

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si sono svolte oggi ale finali della terza tappa stagionale dideldiBig Air. Tra glisi è imposto il canadese Maxcon il punteggio totale di 186. Perè la settima vittoria di CDM, la prima da quando ha sconfitto il cancro. Secondo posto, ad appena un punto dal primo, per lo svedese Sven Thorgren, mentre sul gradino più basso del podio sale lo statunitense Chris Corning. Tra le donne, invece, il successo va alla giapponese Miyabi, la quale ha totalizzato 165 punti. Per lei è il terzo trionfo indel, ma il primo in Big Air, dato che gli altri due erano arrivati in Slopestyle. Secondo posto, con 158 punti, per l’austriaca Anna Gasser, mentre il terzo va alla canadese Laurie Blouin. Per quanto concerne la classifica generale della competizione, il sopraccitato Corning è saldamente al comando con 2200 punti, 700 ...

