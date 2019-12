Slalom Val d’Isere 2019 | sci alpino | orario d’inizio e come vederlo in tv I pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Vento permettendo, oggi si dovrebbe disputare lomaschile di Val d’Isere. Dopo il rinvio di ieri, gli organizzatori hanno spostato la gara a questa domenica. Il norvegese Henrik Kristoffersen è il favorito, ma sarà sicura battaglia con il francese Clement Noel. Buona presenza della squadra italiana, con gli azzurri che cercheranno di essere protagonisti. Attesa soprattutto per Alex Vinatzer, che punta a conquistare la sua prima top-10. Di seguito il programma completo dellodi Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.MASCHILE VAL D’ISERE: PROGRAMMA ED’INIZIO DOMENICA 15 DICEMBRE: 9.30: Prima manche 12.30: Seconda ...

