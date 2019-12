Slalom Parallelo St Moritz 2019 | sci alpino | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Seconda gara a St.per la Coppa del Mondo femminile di sci. Dopo la fantastica doppietta azzurra in supergigante, oggi tocca al primodella stagione. Grande assente Mikaela Shiffrin, che era la principale favorita della gara, mentre in casa Italia c’è sicuramente voglia di stupire, in particolare con Sofia Goggia e Federica Brignone, ma attenzione anche ad Irene Curtoni e Lara Della Mea. Il regolamento prevede una fase di qualificazione. Ogni atleta deve disputare due manche su percorsi diversi (pista rossa e pista blu). Le 32 atlete con la somma dei due tempi più bassa accederanno alle finali. A quel punto ci sarà un primo turno con sfide sempre sulle due manche e poi successivamente dagli ottavi solo sfide ad eliminazione diretta. Di seguito il programma completo deldi St., valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La ...

