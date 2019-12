Skeleton | Coppa Europa Koenigssee 2019 | vittoria magnifica di Amedeo Bagnis

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Arriva un trionfo tanto bello quanto inaspettato per l’Italia nelladi. In terra tedesca, a, il ventenne, campione tricolore in carica della disciplina, riesce ad imporsi in modo incredibile. Per lui miglior tempo nella prima run e gestione nella seconda, chiusa con il totale di 1’42″35. Alle sue spalle il teutonico Cedric Renner, secondo a 13 centesimi, ed il lettone Krists Netlaus, terzo a 15. In casa azzurra prosegue il recupero di Mattia Gaspari dopo il bruttissimo infortunio: settimo posto per lui. Tra le donne stesso piazzamento per Elena Scarpellini. Ordine d’arrivo singolo maschile: 1 ITA1:42.35 2 GER RENNER, Cedric +0.13 3 LAT NETLAUS, Krists +0.15 4 GER SEIBEL, Felix +0.17 5 GER NYDEGGER, Lukas David +0.20 6 RUS SEMENOV, Vladislav +0.26 7 ITA GASPARI, Mattia ...

