Simona Ventura | Al Bano torna dopo il lutto e svela un segreto

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono passati pochi giorni dalla scomparsa dell’amata madre Jolanda – venuta a mancare a 96 anni e ricordata con commoventi post da Romina Power e dai nipoti Romina junior e Yari Carrisi – e oggi Alha fatto il suo ritorno in tv. Per la prima intervistailha scelto il salotto di Settimana. Introdotto con una clip d’annata – lui giovanissimo che racconta della decisione di partire dalla Puglia per tentare la fortuna nella grande città di Milano – AlCarrisi ha parlato degli inizi della sua carriera, dichiarando di aver preso ispirazione da Domenico Modugno, anche lui partito dalla Puglia alla volta del capoluogo lombardo. Ha poi proseguito nella narrazione dei suoi primi anni sotto la Madonnina – Alè arrivato a Milano il 5 maggio del 1961 – affermando di avere amato e odiato la città. Ha altresì affermato ...

