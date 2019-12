Shopping della Lega Mercato delle vacche pure nel Lazio I fratelli azzurri De Lillo

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo aver fatto campagna acquisti in Parlamento il leaderMatteo salvini non è ancora sazio e sposta il suo raggio d’azione sui territori. Questa volta a farne le spese non è il Movimento 5 Stelle ma Forza Italia. Vi sarebbe, infatti, un drappello di dirigentipronto a rispondere alle sirene leghiste anche nel, dove in questi mesi gli emissari del Capitano stanno tessendo la loro tela. Fra i nomi che circolano, ci sono quelli deiFabio e Stefano De(nella foto), storici esponenti del partito di Berlusconi. L’obiettivo sarebbe quello di consolidare la presenza organizzativa del partito nele nella Capitale, ma anche di costruire un solido ponte verso il mondo cattolico, nei confronti del quale i Devantano solide entrature. L'articolonel. IDepronti a saltare ...

