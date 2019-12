SHAMELESS - Episodio 10x06 | Fuga per amore

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di domenica 15 dicembre 2019) Nuovo appuntamento constasera!La nuova truffa di Frank avrà conseguenze pesanti?E che ne sarà dei Gallavich?Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Debbie si affida ad un presunto avvocato per avere da Pepa i soldi di Derek a beneficio di Franny. Ottiene solo una minaccia da parte della vedova e dei suoi veri avvocati dell'Esercito: se vuole quei soldi, dovrà cedere la custodia della figlia.Randy, il marito di Ingrid, porta a Frank i gemelli perché la moglie è sparita e lui non può crescerli. Finalmente si scopre che i bimbi sono figli di Carl ma la cosa non lo tocca minimamente, anzi: il ragazzo aiuta il padre a compiere l'ennesima truffa, ossia vendere i gemelli separatamente a coppie pronte ad adottare.Carl e Kelly si lasciano. Ormai, lui ha occhi solo per Anne e lei scopre di avere una malattia venerea presa da un compagno di corso.Dopo diverse difficoltà iniziali e ...

xLonelygirl_ : Chissà quando riuscirò a vedere l'episodio di shameless per rivedere mio figlio mickey milkovich - gallavichisfree : Porca puttana dedicate un intero episodio quasi alla storyline di Anna e i messicani E NON A MICKEY E I GALLAVICH?… - _yaMtahWemoC_ : Ce la farà la nostra eroina a non beccarsi spoiler sull'episodio di Shameless fino a martedì? Io credo di no, ma ci spero -