Sette appuntamenti per sette giorni ed è il Natale delle tradizioni nei borghi d' Italia

(Di domenica 15 dicembre 2019) A Genga, nelle Marche, il 26 e 29 dicembre prende vita il presepe all’interno della Gola di Frasassi che si estende per oltre 30.000 metri quadrati. Il Presepio Vivente di Genga non è solo il più grande al mondo, ma è senza dubbio uno dei più suggestivi per il magnifico scenario naturale dentro il quale si anima. Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo scavato nella roccia fra splendide scenografie e pastori, pescatori e contadini intenti nel loro lavoro, che scandiranno la salita verso la grande grotta; in questo luogo dal fascino magico – impreziosito dal Tempio del Valadier e dalla Madonna di Frasassi – troveranno spazio gli artigiani: falegnami, fabbri, cestai, fornai, calzolai, scultori, vasai, ricamatrici e tessitrici tutti con gli antichi strumentiloro arti. E sarà davvero difficile restare indifferenti di fronte ...

