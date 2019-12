Serie A in tv oggi 15 dicembre | chi gioca | orari partite | calendario DAZN e Sky

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sei ledellaA di calcio che si terranno(domenica 15). Si parte alle 12.30 con Hellas Verona-Torino, incontro che verrà trasmessa su. Alle 15.00, invece, si terranno tre match: Bologna-Atalanta, altra esclusiva di, Milan-Sassuolo, la quale invece, verrà trasmessa da Sky proprio come Juventus-Udinese. Consegui Lazio-Juventus IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Alle 18.00 scenderà in campo la Roma che ospita la Spal. Sarà possibile vedere questo incontro in diretta su Sky Sport. Chiude la giornata alle 20.30, infine, Fiorentina-Inter, altro match che sarà visibile su Sky. IL PROGRAMMA DELLA 16A GIORNATA DIA (domenica 15) Ore 12.30 Hellas Verona – Torino () Ore 15.00 Bologna – Atalanta () Ore 15.00 Milan – Sassuolo (Sky) Ore 15.00 Juventus – Udinese (Sky) Ore 18.00 Roma – Spal (Sky) Ore 20.30 ...

