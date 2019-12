Scontro frontale | tre giovani morti nel Veneziano Avevano tra i 22 e i 25 anni

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tresono, questa notte, in un incidente stradale in località Musetta a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Le vittime sono due ragazze di 22 e 24e un giovane di 25. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è stato causato da untra una Fiat Punto e una Citroen C3. Nonostante i soccorsi, i tre dopo che sono stati estratti dalle lamiere contorte dei vigili del fuoco, sono stati dichiaratidal medico del Suem 118. Sul posto i carabinieri.

