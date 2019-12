Sci di fondo | Coppa del Mondo Davos 2019 | la 10 km femminile è ancora proprietà di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ovunque si vada, il nome è sempre quello di Therese Johaug. La norvegese fa sua anche la 10 kma tecnica libera di, continuando a far registrare il proprio dominio indelanche in terra svizzera. Per lei quest’oggi il tempo del successo è di 25’02″7, con cui lascia ad enorme distanza tutte le avversarie. Si tratta per lei della terza vittoria stagionale, senza contare la classifica complessiva del Nordic Opening che di competizioni ne racchiude tre. La Norvegia completa la doppietta con il secondo posto di Heidi Weng, che finisce a 30″2 dalla sua connazionale, mentre il terzo posto lo conquista l’americana Jessica “Jessie” Diggins, con un ritardo di 36″4. Quarta l’austriaca Teresa Stadlober a 48″9, quinta (e ultima sotto il minuto di distacco) la finlandese Krista Parmakoski a 53″6, che precede ...

