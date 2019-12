Sci alpino | Petra Vlhova approfitta dell’assenza di Mikaela Shiffrin e vince il Parallelo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Quando il gatto non c’è i topi ballano? Si potrebbe riassumere in questo modo ildi Sankt Moritz (Svizzera) ultimo appuntamento della tappa elvetica della Coppa del Mondo di sci2019-2020. La gara, infatti, non ha visto al via, come già anticipato nella giornata di ieri, per cui per tutte le rivali si era aperta la grande chance di ben figurare in assenza della dominatrice statunitense. Ne hato la slovaccaVhlova che, senza la sua rivale numero uno, aveva tutto il peso del pronostico sulle spalle. La sciatrice classe 1995 (che conquista la decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in questa specialità) non ha sbagliato nemmeno una manche, superando davvero in extremis in finale la svedese Anna Swenn-Larsson, autrice di una gara spettacolare. Completa il podio l’austriaca Franziska Gritsch al miglior ...

