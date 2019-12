Sci alpino oggi | orari delle gare a St Moritz e Val d’Isere 15 dicembre Come vederle

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Va a concludersi il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2019-2020. Gli uomini saranno impegnati nel gigante della Val d’Isere, mentre le donne saranno al via dello slalom parallelo di Sankt. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 12.30 (DOMENICA 15) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL PARALLELO FEMMINILE DI ST.: ASSENTE MIKAELA SHIFFRIN La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con lo slalom maschile, mentre dalle ore 9.45 scatteranno le qualificazioni del parallelo femminile che entrerà in scena ufficialmente alle ore 12.50. La seconda manche dello slalom maschile sarà in scena alle ore 12.30. IN TV – Il parallelo di Sanktsarà trasmesso in diretta su RaiSport (227 e 57 dgt). In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della gara. Il gigante della Val ...

