Sci alpino | le convocate dell’Italia per il gigante di Courchevel Presente il tris

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un inizio da sogno per la Nazionale al femminile di sci. L'obiettivo è quello di proseguire con questo entusiasmo e continuare a timbrare risultati. Dopo la trasferta svizzera a St. Moritz, il massimo circuito internazionale si sposta in Francia per ildi, in programma il prossimo 17 dicembre. Una disciplina nella quale la squadra tricolore può ancora puntare in alto. Diramate le convocazioni per l'appuntamento francese: ci saranno Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Midali, Laura Pirovano e Valentina Cillara Rossi. Un tridente d'attacco per il Bel Paese con Brignone e Bassino che negli USA hanno dato spettacolo e Goggia reduce dall'esaltazione elvetica.

