Sci alpino | Curtoni | Bassino | Brignone e Goggia si qualificano nel Parallelo di St

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo l’entusiasmante doppietta azzurra nel superG con Sofiae Federicadavanti a tutte, sulle nevi svizzere di St. Moritz sono andate in scena le qualificazioni del primo slalomdella stagione della Coppa del Mondo di scifemminile. Grande assente della competizione l’americana Mikaela Shiffrin e dunque campo gara che si apre. In questa prima fase, caratterizzata da due manche disputate su due percorsi diversi (rosso e blu) e premiante le migliori 32 atlete nella classifica della somma dei tempi, la slovacca Petra Vlhova è stata la migliore con il crono totale di 50″59, a precedere la russa Ekaterina Tkachenko (50″62) e il duo tedesco composto da Lena Duerr (50″76) e da Marlene Schmotz (50″81). In casa Italia, ottime la prove di Irenee di Marta, rispettivamente sesta e settima con il tempo totale di ...

Gazzetta_it : Bentornata Sofia #Goggia, regina delle ripartenze spettacolari - poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: quattro azzurre superano il taglio si salva anche Gogg… -