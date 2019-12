Sci alpino | Alexis Pinturault torna a ruggire nello slalom di Val d’Isere e domina la

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)ha fatto il vuoto nella prima manche dellomaschile di Val d’Isere, recuperato oggi dopo la cancellazione di ieri per il forte vento. Dominio assoluto del trans, che ha già quasi prenotato la vittoria finale. Una sola imprecisione nella parte iniziale per il francese, che poi è stato perfetto lungo tutto il tracciato, chiudendo con il tempo di 52″85. Una prima manche che ha messo in grande difficoltà tutti gli altri avversari, che hanno già distacchi importanti da. Secondo posto per lo svizzero Ramon Zenhaeusern staccato di 72 centesimi dalla vetta, mentre in terza posizione c’è lo svedese Andrè Myhrer, che paga 88 centesimi dalla vetta. Tanti errori anche per l’austriaco Michael Matt, quarto a 93 centesimi, mentre già dal quinto posto i distacchi salgono sopra il secondo con l’austriaco Christian Hirschbuehl ...

