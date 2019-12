Scherma | Coppa del Mondo 2019 | sciabolatrici azzurre quinte a Salt Lake Vittoria della

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ un’Italia che limita i danni quella nella prova a squadretappa dideldi sciabola femminile aCity. Lehanno chiuso al quinto posto, ottenendo comunque punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Resta il rimpianto per la sconfitta ai quarti di finale per il quartetto italiano (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston) contro gli Stati Uniti. Una sfida che ha visto prevalere le americane per 45-43, con l’Italia che ha mancato un’importante qualificazione alle semifinali. Lesi sono comunque riscattate negli asi per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, vincendo prima con la Cina per 45-35 e poi con la Corea del Sud per 45-39. Laè andata alla Francia, che ha sconfitto in finale l’Ungheria con il punteggio di 45-25; mentre al terzo ...

