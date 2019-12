Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | terzo posto per i fiorettisti azzurri a Tokyo Vince

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La tappa didideldidedicata al fioretto maschile si è conclusa con ilpodio per l’Italia. Dopo la vittoria di ieri di Alessio Foconi con tanto diper Daniele Garozzo, nella gara a squadre glisono riusciti a salire sul gradino più basso del podio. Il quartetto italiano, guidato dal CT Andrea Cipressa e comda Alessio Foconi e Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha superato senza problemi nei 16esima la Spagna con il risultato di 45-21. Nei quarti glisi sono sbarazzati di Hong Kong (45-35). In semifinale l’Italia si è dovuta arrendere alla Francia che ha messo in pedana una prestazione monstre, il 45-27 non mostra l’equilibrio che c’è tra i due quartetti. Nella finale per ilglihanno superato la Russia con il punteggio di 45-38. Dopo un avvio decisamente ...

