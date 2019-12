Sarri Juventus | il tecnico bianconero striglia i suoi Le parole

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Lavince in casa contro l’Udinese per 3-1. Maurizioha parlato nel post-partita focalizzandosi sulla prestazione dell’attacco e sul risultato appena ottenuto. Iltoscano però non si sbilancia. I bianconeri escono vittoriosi, anche senon si dimostra pienamente soddisfatto sottolineando un particolare ai microfoni di “Sky Sport”.: il. LeEcco le dichiarazioni dell’allenatore al termine del match contro la squadra friulana allenata da Gotti: “Dopo la Champions è la prima volta che facciamo bene, potevamo gestire meglio il risultato e inoltre abbiamo sofferto. Con il Bayer si poteva giocare così, perché erano meno intensi, con quella sensazione, oggi l’Udinese non costruisce molto da dietro ma gioca in verticale. Tridente? Loro stanno bene ...

juventusfc : ?? «L’Udinese è una squadra pericolosa» Le parole del Mister alla vigilia di #JuveUdinese ?? - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveUdinese 3-1: la squadra di Sarri torna momentaneamente al primo posto ???? [@romeoagresti] - Gazzetta_it : #Sarri: “Basta faticare con le piccole! E la mentalità offensiva non dipende dal modulo” #Juventus #Udinese #SerieA… -