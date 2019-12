Sardine,Santori:obiettivo superiore 25%

"Il primoè tornare nelle piazze e coinvolgere territori non ancora coinvolti dalle". Così il leader delle, Mattia,dopo l'incontro tra gli attivisti a Roma."Il nostroa un italiano su 4",spiega Mattia a "Mezz'ora in più", il programma comprende dieci punti e verrà reso pubblico "dopo oggi". Poi aggiunge: "Puntiamo a trovare un dialogo con la politica ma non siamo ancora pronti a trovare né i punti del dialogo né un interlocutore".(Di domenica 15 dicembre 2019)