Sardine, prima riunione nazionale

Dopo il successo di Piazza San Giovanni primo incontro, "ma non chiamatelo congresso, non siamo un partito né mai lo diventeremo", di tutti i promotori del movimento delle '', provenienti dalle varie città d' Italia. Sono 150, si sono parlati al telefono, via mail, ma mai visti in faccia. Un primo incontro fisico,a porte chiuse,in un centro sociale occupato di Roma,lì dove l'elemosiniere del Papa riattaccò la corrente elettrica.prettamente organizzativa,il dialogo con la politica è previsto in una seconda fase(Di domenica 15 dicembre 2019)