Sardine | Nibran l’anti-Meloni | “Sono una donna | sono musulmana”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sul palco delleriunite in piazza San Giovanni a Roma è salita una ragazza musulmana,l’anti-. La giovanissima ha letto alcuni articoli della Costituzione italiana, poi però ha aggiunto: “Ovviamente questo non piacerà a Salvini e alla…”. “– ha detto la ragazza -,unamusulmana efiglia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ’non ci avrete mai, non ve lo permetteremo”., il messaggio diLa manifestazione dellea Roma, avvenuta sabato 14 dicembre 2019, ha riunito oltre 100 mila persone: tra queste anche, la ragazza anti-. La sua presenza è diventata un simbolo. Infatti, dopo aver letto alcuni articoli della Costituzione, dal palco di Piazza San Giovanniha rivendicato la sua identità: è musulmana e figlia di ...

HuffPostItalia : 'Sono donna, sono musulmana'. Nibran, l'anti-Meloni sul palco delle Sardine a Roma - SkyTG24 : Sardine a Roma, donna con velo sale sul palco e imita Meloni. VIDEO - PatriziaBarsot2 : RT @HuffPostItalia: 'Sono donna, sono musulmana'. Nibran, l'anti-Meloni sul palco delle Sardine a Roma -