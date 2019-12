Sardine | la coordinatrice Jasmine | “Cosa c’è dietro al movimento”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ospite a Stasera Italia,Cristallo,di ‘6000’ ha svelato cosa si celaal movimento che continua a riunire migliaia di persone in Italia e all’estero. Innanzitutto, la 38enne ha voluto precisare che parlare soltanto di giovani sarebbe riduttivo. Infatti, in piazza San Giovanni a Roma, nella giornata di sabato 14 dicembre, c’erano sicuramente moltissimi ragazzi ma anche persone adulte. Il pubblico che riesce a catturare il movimento, infatti, è fortemente eterogeneo ma accomunato dagli stessi ideali., parlaCristallo Lehanno ormai oltrepassato i confini nazionali e si sono radunate anche nelle principali piazze europee e mondiali: il flash mob è arrivato anche a Parigi, Bruxelles e New York.Cristallo, ladi ‘6000 Saridne’ ha spiegato a Stasera Italia cheal ...

adrianobusolin : RT @simonett62: Jasmine Cristallo, coordinatrice del movimento Sardine, lei si definisce apartitica... Sardina rossa, ma rossa rossa e maic… - maccari_nicolo : RT @StaseraItalia: Boom delle #Sardine a Roma: a #StaseraItalia Jasmine Cristallo, coordinatrice del movimento: 'Dietro le sardine c'è un d… - archiettoliber : RT @simonett62: Jasmine Cristallo, coordinatrice del movimento Sardine, lei si definisce apartitica... Sardina rossa, ma rossa rossa e maic… -