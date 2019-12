Sardine | ecco com’è andato il primo “congressino” Santori | «L’obiettivo è coinvolgere

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) «Abbiamo fatto quello che avevamo detto, tutti quelli che hanno organizzato sul territorio si sono ritrovati qui oggi.obiettivo è tornare nelle piazze il prima possibile». A dirlo è il portavoce e leader del movimento delle, Mattia, al termine delnazionale svoltosi questa mattina, 15 dicembre, nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma., riassumendo brevemente lo stato dei lavori, ha commentato: «Abbiamo dialogato, ci siamo conosciuti ed è stata una mattinata bellissima». «Abbiamo semplicemente lavorato con altre persone che vogliono portare un messaggio alternativo al populismo e al sovranismo sul territorio in maniera molto spontanea e molto libera», ha chiosato il leader delle, rimandando a un post ufficiale pubblicato sulla pagina di Facebook del movimento. Obiettivo: ...

