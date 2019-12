Sardine | ecco com’è andato il primo “congressino” Santori | «Dobbiamo tornare nelle

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) «Abbiamo fatto quello che avevamo detto, tutti quelli che hanno organizzato sul territorio si sono ritrovati qui oggi.obiettivo èpiazze il prima possibile». A dirlo è il portavoce e leader del movimento delle, Mattia, al termine delnazionale svoltosi questa mattina, 15 dicembre, nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma., riassumendo brevemente lo stato dei lavori, ha commentato: «Abbiamo dialogato, ci siamo conosciuti ed è stata una mattinata bellissima». «Abbiamo semplicemente lavorato con altre persone che vogliono portare un messaggio alternativo al populismo e al sovranismo sul territorio in maniera molto spontanea e molto libera», ha chiosato il leader delle, rimandando a un post ufficiale pubblicato sulla pagina di Facebook del movimento. «Dialogo – ...

