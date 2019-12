Sardine | di chi è moglie la donna con il velo che insulta Matteo Salvini | c' è dietro Hamas

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) "La giovaneche ha parlato stretta nell’hijab all’evento delle ‘’ in piazza San Giovanni è Nibras (non Nibran come scritto da alcuni giornali) Asfa,di Sulaiman Hijazi, con il quale non manca occasione di manifestare piena solidarietà di intenti". Lo dichiara in una nota Lucio M

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 Care #sardine, basta dare dei fascisti a chi vota #Salvini. S… - Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 3 #sardine, chi volete prendere in giro con l’amore (voi) e l’o… - marcotravaglio : Siccome la politica è anche e soprattutto comunicazione, l’unica buona notizia dell’ultimo paio di mesi sono le pia… -