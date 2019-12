Sardine | chi è davvero Santori e cosa diventerà molto presto Indiscreto

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) "Non ditemi bravo, dite bravi". Mattia, da piazza San Giovanni, arringa la folla dellee in maniera un po' pelosetta sembra rifiutare l'etichetta di leader di un movimento che lui stesso, insieme a tre amici, ha inaugurato a inizio novembre in piazza Maggiore a Bologna. La verità, co

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 Care #sardine, basta dare dei fascisti a chi vota #Salvini. S… - Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 3 #sardine, chi volete prendere in giro con l’amore (voi) e l’o… - marcotravaglio : Siccome la politica è anche e soprattutto comunicazione, l’unica buona notizia dell’ultimo paio di mesi sono le pia… -