Sardine | a Roma la prima riunione nazionale del movimento | “Primo obiettivo tornare in

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo i messaggi e le proposte usciti da una piazza San Giovanni con 100mila persone dichiarate dagli organizzatori, a un mese e 113 manifestazioni dal primo raduno spontaneo di Bologna, per leè il momento di sedersi e pianificare. Così, nella mattinata di domenica, si è tenuta ladel, alla quale hanno preso parte 150 promotori delle iniziative di piazza che sono state realizzate in questi primi 30 giorni. E proprio da San Giovanni, dove sabato si è tenuta l’ultima manifestazione, prende il via la nuova fase delle: l’incontro, a porte chiuse, si è tenuto nello Spin Time Labs, in via di Santa Croce in Gerusalemme, lo stesso al quale l’elemosiniere del Papa Konrad Krajewski riallacciò la corrente elettrica dopo che, per svariati giorni, le famiglie occupanti erano rimaste senza. All’ingresso della struttura, ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… - marcofurfaro : Questi ragazzi hanno riattivato una speranza, una passione incontenibile. Bisogna averne cura e non deluderla. Perc… -