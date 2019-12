Sardine a Roma | Erri De Luca | “Qui per imparare lezione politica È una piazza inclusiva

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) InSan Giovanni a, per la manifestazione delle, hanno partecipato con migliaia di cittadini anche diverse personalità e intellettuali. Tra questi lo scrittoreDe: “Sono qui perunada questa gioventù capace di trasmettere una volontà di contare e di contarsi”, ha rivendicato. Non crede però in un’evoluzione del movimento in un partito: “Non credo che si chiuderanno in una forma partito. Lo hanno escluso loro tessi”, ha aggiunto De, sperando in una prosecuzione di questo movimento. “Leper natura non si sciolgono finché c’è il tonno sotto, cioè un sentimento di pericolo dovuto alla licenza con cui circolano messaggi fascisti e razzisti. Questo sentimento ha convocato questi Stati generali di una nuova generazione”, ha spiegato lo scrittore. Per poi ...

