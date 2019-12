Sardi sì | sardine mai | CasaPound le beffa ancora

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Bianca Elisi Nel bel mezzo dell'aduntata dellene sassaresi,ha srotolato uno struscione: "sì,ne mai". La risposta dei pesciolini è stata da manuale: hanno intonato Bella ciao Il vicepresidente diItalia, Simone Di Stefano, alla fine, non si è immerso nell’acquario di San Giovanni. L’idea di partecipare alla grande adunata dellene, in realtà, era solo una provocazione per smascherare la “solita piazza della sinistra radicale”. Un amo, insomma, al quale i pescetti hanno prontamente abboccato chiarendo che le tartarughe frecciate non sarebbero state le benvenute. “Anche io oggi in piazza (Venezia) con lene (fritte)”, ha twittato Di Stefano sabato scorso, mentre in un’altra piazza, quella di San Giovanni, iniziavano a radunarsi le primene. Ma se a Roma è finita con un botta e risposta via social, in quel di Sassari ...

