San Leucio nel Sannio | appartamento in fiamme in contrada Vardaro

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSandel(Bn) – Paura nella tarda serata di ieri per un incendio in un’abitazione a Sannel, in. Diversi i danni alla struttura. Il proprietario una volta accortosi di quanto stava accadendo ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco che si sono subito messi al lavoro per domare lee capire le cause del rogo. L'articolo Sannelininproviene da Anteprima24.it.

