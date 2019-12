Salvini | «L’unica ‘Bella ciao’ che mi interessa è quella al clandestino»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Mentre nelle piazze delle Sardine su e giù per l’Italia si intona ‘Bella Ciao‘, anche l’ex vicepremier Matteocita il canto popolare diventato celebre dopo la Resistenza. «Per qualcuno va di moda cantare ‘Bella ciao’», ha affermato Matteodurante il suo intervento nella Fiera del Levante di Bari il 15 dicembre. «Io preferisco cantare la canzone su cui i nostri nonni e bisnonni hanno dato la vita per salvare il nostro Paese, con il Piave che mormorava che non passa lo straniero. Questa è la canzone che porto dentro», ha aggiunto, in riferimento a «La canzone del Piave», scritta per commemorare quando nel 1918, l’avanzata dell’esercito austro-ungarico venne arginata in Veneto. «Bella ciao alè l’unica bella ciao che mi», dice il leader della Lega. Non è l’unico slogan utilizzato da ...

