Salerno | ambulanti senegalesi attaccano finanzieri durante controllo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Federico Garau I militari, in borghese, avevano avuto "l'ardire" di sottoporre ad unla merce venduta da un senegalese, palesemente contraffatta e destinata al sequestro.questa fase, tuttavia, isono stati aggrediti dai connazionali dello straniero Fermati per unda parte di uomini della guardia di Finanza diin borghese, reagiscono con violenza e li aggrediscono dando origine ad una violenta colluttazione in pieno centro cittadino e davanti agli occhi attoniti dei numerosi passanti presenti in quegli attimi. Ancora una volta a ribellarsi alle verifiche da parte delle autorità sono dei venditoristranieri, in questo caso un gruppo di individui di nazionalità senegalese, intervenuti per respingere iche avevano "osato" fermare un connazionale impegnato nella vendita di merce palesemente ...

