Sabrina Ferilli esagerata | in bikini fisico perfetto e sensuale FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019)è in’icona, una dea, un premio Oscar. Nel nostro paese è amatissima per le sue più che riconosciute doti attoriali e per la bellezza mediterranea che la contraddistingue. Oggi la vediamo in uno scatto al mare che fatto sognare i fan…… un sogno! La vediamo il sabato sera in prima serata a Tu sì che vales insieme a Maria De Fillipi, maha preso parte a grandissime produzioni che l’hanno resa famosissima. Oggi, però, volevamo sottolineare la sua bellezza, ogni anno che passadiventa sempre più bella e… complimenti! L'articolo: inproviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Possiamo dire che Sabrina Ferilli a #TuSiQueVales è la scelta più bella di sempre? - MediasetPlay : Roma nun fa la stupida stasera... ?? Immensa Sabrina Ferilli a #TuSiQueVales ?? - MasterAb88 : BOOM STORICO #tusiquevales che chiude l'edizione dei record totalizzando 5,1 milioni e il 31,30% (un anno fa 29,8%)… -