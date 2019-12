Rugby | Grenoble Espoirs-Selezione Italia U20 31-19 Gli azzurrini di Roselli sconfitti in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Arriva una sconfitta per l’Under 20 didel CT Fabionel match in Francia contro i: gliescono dal campo battuti per 31-19, dopo essere andati al riposo sotto 19-12. L’aveva raggiunto il pari in avvio di ripresa sul 19-19, ma nell’ultimo quarto di gara i transalpini hanno fatto proprio il match. In meta per lanostrana al 16′ Mori, al 39′ Drudi ed al 46′ Lucchesi, con Garbisi che ha centrato la trasformazione negli ultimi due casi. Per i transalpini ben cinque mete, tre delle quali convertite. Glierano sotto 5-19 a metà del primo tempo, poi è stato encomiabile lo sforzo per raggiungere il pari prima di cedere.U20 31-19 (19-12) Marcatori: p.t. 7’ m.tr. (7-0); 16’ m. Mori (7-5); 21’ m.tr. (14-5); 34’ m.(19-5); 39’ ...

