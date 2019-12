Rugby a 7 femminile | World Series Cape Town 2019 | la Nuova Zelanda vince e stacca gli USA

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si è conclusa, nel tardo pomeriggio italiano, la terza tappa delle otto in programma delledia 7. A, in Sudafrica, trionfo della, che supera in finale per 17-7 l’Australia. Completa il podio di giornata il Canada, che supera per 22-17 la Francia nella sfida per il terzo posto. Finale Australia-7-17 Finale 3° posto Francia-Canada 17-22 Semifinali Francia-Australia 19-24 Canada-5-15 Quarti di finale Francia-Russia 31-0 Australia-Fiji 38-7 Canada-USA 15-14-Inghilterra 26-21 Finale 9° posto Spagna-Sudafrica 19-7 Finale 11° posto Brasile-Irlanda 7-16 Classifica56 Australia 50 USA 48 Canada 44 Francia 40 Russia 24 Spagna 22 Fiji 20 Inghilterra 16 Irlanda 11 Giappone 4 (solo per le prime due tappe) Brasile 4 Sudafrica 3 (solo nella terza ...

