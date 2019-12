Roma Spal LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio Olimpico, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra, risultato,(Jessica Reatini, inviata a) – Allo Stadio Olimpico,si affrontano nelvalido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

forzaroma : #RomaSpal, le probabili formazioni: #Fazio-#Cetin coppia centrale. #Spinazzola in pole su #Florenzi – LIVE #ASRoma… - nazrulabedin3 : /Spanish Primera División/Low Speed Espanyol vs Real Betis Sevilla FC vs Villarreal Valencia vs Real Madrid AC Mila… - prestia_fabio : RT @ilmessaggeroit: #Roma-#Spal, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni -