Roma-Spal | Fazio e Cetin al posto dell’infortunato Smalling e lo squalificato Mancini

(Di domenica 15 dicembre 2019)– La giornata n°16 vedrà laospitare ladi Leonardo Semplici allo stadio Olimpico. Appuntamento contro il fanalino di coda di questa serie A fissato per le ore 18, quando i giallorossi scenderanno per l’ultima volta dinanzi al pubblico amico in questo 2019. Dopo il pareggio contro il Wolfsberg sufficiente per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League, i capitolini vogliono tornare al successo e approfittare dello scontro diretto di lunedì sera tra Cagliari e Lazio pe risucchiare punti ad almeno una delle due. QuiEmergenza in difesa a causa dell’infortunio dima anche della squalifica di Gianluca. La coppia centrale sarà l’inedito duo argentino-turco formato da Federicoe Mert. A sinistra torna Kolarov titolare dopo il turno di riposo in coppa, mentre a destra Florenzi si siede in panca nuovamente lasciando ...

