Roma Spal 1-1 LIVE | pareggio dei giallorossi con Pellegrini

(Di domenica 15 dicembre 2019) Allo Stadio Olimpico, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Jessica Reatini, inviata a) – Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Dzeko vicino al gol – Bel cross di Zaniolo dalla destra ma nè Dzeko nè Perotti riescono a deviare in porta. 6′ Ancora Dzeko – Conclusione del numero 9, la blocca Berisha. 11′vicina al vantaggio – Ottimo spunto di Petagna che poi calcia un rasoterra precisissimo, Pau Lopez salva in angolo. 12′ Conclusione di Dzeko – Il bosniaco è finora il migliore dei suoi. La conclusione nasce ancora dai suoi piedi e termine fuori di un soffio. 16′ Conclusione di Cetin – Pericoloso il ...

