Roma | Perotti lo specialista | il 61% dei suoi gol viene da calcio di rigore

(Di domenica 15 dicembre 2019) Diegoha regalato il vantaggio alla, come di consueto, su: impressionante il dato sul centrocampista Diegoè una sentenza dal dischetto: il centrocampista argentino non sbaglia quasi mai dagli 11 metri. Infatti, solo Alessio Cragno riuscì nell’impresa di intercettare un suodiè andato in gol anche oggi contro la Spal;pesantissimo che ha permesso alladi andare in vantaggio. Con il gol messo a segno oggi, sono 28 le segnature in Serie A di: 17 di queste vengono dadi, il 61% del totale. Leggi sunews24.com

SkySport : ???? Serie ?? – 16^ Giornata ?? #Roma ?? #Spal 3-1 ? rig. #Petagna (44') ? #Pellegrini (53') ? rig. #Perotti (66') ?…