Roma | Gasparri | ' Raggi ha ucciso anche tradizione Piazza Navona'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019), 15 dic. (Adnkronos) - “Virginiaha raso al suolo. La sua gestione è peggio della calata dei barbari. Ora haladi, che rappresentava un punto di riferimento, non solo per ini ma per tanti turisti e tante persone che affollavano la

ale_jeee : RT @Caroline_Barron: Full house for the #CardinalAlessandroAlbani keynote @the_bsr tonight!! Carlo Gasparri and Salvatore Settis on ‘La col… - the_bsr : RT @Caroline_Barron: Full house for the #CardinalAlessandroAlbani keynote @the_bsr tonight!! Carlo Gasparri and Salvatore Settis on ‘La col… - italprof : RT @Caroline_Barron: Full house for the #CardinalAlessandroAlbani keynote @the_bsr tonight!! Carlo Gasparri and Salvatore Settis on ‘La col… -