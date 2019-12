Roma di rimonta | Spal sempre più in fondo | decide Perotti

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Laera chiamata al successo per staccare e prendersi il quarto posto in classifica in attesa del match Cagliari-Lazio, ladoveva provare a fare punti dopo un avvio stagionale sconcertante con soli nove punti conquistati nelle prime quindici giornate. Allo stadio Olimpico vince la squadra di Paulo Fonseca 3-1, ribaltando il vantaggio degli ospiti nel corso della ripresa., la cronaca del match La prima frazione di gara vede laassoluta protagonista, con lacostretta ad abbassare il proprio baricentro e a subire la manovra offensiva dei giallorossi. La prima grande occasione arriva al secondo minuto con Diegoche, a pochi metri di distanza dalla porta, non riesce a centrare lo specchio. Al 20esimo è Pellegrini ad impensierire la retroguardia difensiva degli ospiti con un destro da fuori, ma Berisha compie un grande intervento e respinge in angolo la ...

M_P_8 : RT @romatv: V I N C E L A R O M A ! ! ! 3-1 in rimonta all’Olimpico ?? ?? @LorePelle7 ?? ?? @D_10Perotti ?? ?? @HenrikhMkh ?? DAJE ROMA… - TuttoMercatoWeb : La Roma vince in rimonta sulla SPAL: 3-1, Lazio nel mirino - DirettaSpal : 49' st Triplice fischio di Giua, finisce qui Roma SPAL. I giallorossi battono in rimonta i biancazzurri per 3-1. Inutile la rete di Petagna. -