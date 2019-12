Roma | 88enne spara a un dj dalla finestra | 40 giorni di prognosi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Un avvocato quasi novantenne, nel corso dell'estate del 2018, ha colpito un Dj acon un piombino. Ma le versioni dei fatti diferiscono Un avvocato quasi novantenne avrebbeto a un dj nell'estate del 2018. I fatti sono avvenuti a, ma le risultanze delle indagini stanno emergendo soltanto adesso. A far discutere contribuisce anche l'età del soggetto che, stando almeno a una delle versioni circolanti, ha impugnato l'arma: un ottantottenne, che ha deciso di reagire così al fracasso derivante da una festa in cui il Dj nato in Francia era intento a suonare. Ma esistono anche ulteriori dettagli, tra cui quello inerente alla centralità del luogo in cui il tutto è accaduto. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, lo sparo, almeno uno, è stato udito in una strada in prossimità dei Fori Imperiali. Difficile, quindi, che nessuno all'epoca si sia ...

