Roberto Peci | vendetta Br «Grazie mamma per avermi dato il nome di papà» | Video

(Di domenica 15 dicembre 2019) Estate 1981: il fratello di Patrizio, terrorista pentito, viene crivellato di colpi in un casolare alla periferia di Roma. La figlia Roberta: «Senzani libero? Mi è indifferente. Farà fatica a guardarsi allo specchio»

