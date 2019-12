Risultati Serie C classifica Diretta gol live score delle partite | 15 dicembre

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 15 dicembre 2019)C e: lagolin programma nei tre gironi per la 19giornata, oggi domenica 15,.

FIGCfemminile : ? In attesa del posticipo di domani ecco tutti i risultati e la classifica della ??° giornata ?? Marcatori ??… - infoitsport : Serie B, i risultati della 16^ giornata: il Frosinone vince ed è secondo, Entella ok - nicola_baldo : RT @DolomitiVolley: I risultati della serie B: derby a senso unico per il CercaSì Volano, sorride il Lagaris Rovereto, un punto per il Meta… -