Risultati Serie A live | 16ª giornata | si giocano le gare delle 15 | la classifica

(Di domenica 15 dicembre 2019)A – Nuovo appuntamento con laA. Si gioca la sedicesimadel massimo campionato italiano. La gara d’apertura è appannaggio del Brescia, rifila un tris al Lecce. Napoli-Parma finisce 1-2. In serata, un tesissimo derby: Genoa-Sampdoria, finisce 0-1 con la rete nel finale di Gabbiadini. Domenica all’ora di pranzo spettacolare 3-3 in Verona-Torino. Tre ledel pomeriggio: Bologna-Atalanta, Juventus-Udinese e Milan-Sassuolo. La Roma in campo alle 18 contro la Spal, il posticipo domenicale è Fiorentina-Inter. A chiudere il turno sarà il monday night. Attesissima sfida tra Cagliari e Lazio. Il programma completo e la. SABATO ore 15 Brescia-Lecce 3-0 (32′ Chancellor, 44′ Torregrossa, 61′ Spalek) (LE PAGELLE) ore 18 Napoli-Parma 1-2 (3′ Kulusevski, 65′ Milik, 93′ Gervinho) (LE PAGELLE) ore ...

