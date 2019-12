Risultati Bundesliga | 15ª giornata | pareggio tra Wolfsburg e Borussia Monchengladbach | la

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Quindicesimaper il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno della. Ad aprire Hoffenheim-Ausgburg, gol e spettacolo, finisce 2-4. Sabato in campo alcune delle big. Il Bayern Monaco ne fa sei al Werder Brema. Il Leverkusen cade a Colonia, ilDortmund domina sul campo del Mainz. Il Lispia vince anche sul campo del Fortuna Dusseldorf. Domenica pari in. Chiude Schalke-Eintracht. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore 20.30 Hoffenheim-Ausgburg 2-4 SABATO ore 15.30 Bayern-Werder Brema 6-1 Colonia-Leverkusen 2-0 Hertha-Friburgo 1-0 Magonza-Dortmund 0-4 Paderborn-Union Berlino 1-1 ore 18.30 Dusseldorf-Lipsia 0-3 DOMENICA ore 15.301-1 ore 18.00 Schalke-Eintracht CLASSIFICA RB LIPSIA 33M. 32DORTMUND ...

