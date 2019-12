Repubblica | per la copertura del San Paolo da mesi manca la gara d’appalto

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Napoli-Parma ieri ha rischiato di non essere giocato per alcuni danni causati al Sandal vento che ha letteralmente divelto alcuni pannelli delladell’impianto. Ma la situazione era già nota, come riporta oggi, e i lavori erano stati messi in programma con le Universiadi “Interventi di manutenzione delladello stadio Sane opere accessorie“: ecco il progetto, per un importo di 1.248.592 euro, approvato a febbraio dal Comune e inserito nell’elenco delle opere di secondo livello per l’Universiade 2019 approvato a marzo. Si tratta dei cosiddetti interventi di secondo livello, elenco stilato dal commissario straordinario Gianluca Basile, che comprende tutte quelle opere che “pur connesse sotto il profilo materiale ed economico alla realizzazione del progetto sportivo“, potevano essere ultimate anche a manifestazione ...

ItaliaViva : Il virgolettato attribuito a Renzi dal quotidiano La Repubblica: 'Quel decreto così non passa', è falso. Non ha mai… - repubblica : Sardine a Roma, in migliaia a San Giovanni. Anpi: 'I partigiani sono con voi, tienamoci per mano' [aggiornamento de… - fattoquotidiano : LA REPUBBLICA DEGLI IMPUNITI Così la prescrizione e le leggi vergogna salvano i potenti Il nuovo libro di… -