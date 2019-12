Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non è bastato il cambio di allenatore per rimettere in carreggiata il Napoli e tornare a vincere. L’esordio della squadra di Gattuso fa registrare una sconfitta al San Paolo contro il Parma e sopratutto tante, troppe incertezze e insufficienze. Prima fra tutte quella del capitano Lorenzo, come scrive oggiEmblematica la situazione di, che era era finito ai margini del progetto con Ancelotti e ieri hacon unaladi: gol divorato e sostituzione tra i fischi. È lui, col peso supplementare della fascia di capitano che porta sul braccio, l’emblema del male oscuro che sta attanagliando la squadra L'articolohacon unaladiilNapolista.

napolista : Repubblica: #Insigne ha sprecato con una prova indecorosa la chance di rifarsi La situazione di Insigne è l’emblem… - zazoomnews : Repubblica: con il ritorno al 4-3-3 Insigne e i suoi compagni non hanno più alibi - #Repubblica: #ritorno #4-3-3… - napolista : Repubblica: con il ritorno al 4-3-3, #Insigne e i suoi compagni non hanno più alibi Allenamenti più lunghi e duri,… -