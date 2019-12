Regione Liguria riconosce status frontaliere a chi lavora in Francia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Grazie a una legge regionale di prossima approvazione, chiino nel Principato di Monaco potrà considerarsi undi fatto e di diritto. La categoria ora ha anche un app per contrastare i disagi dovuti agli scioperi Per la prima volta nella loro storia: gli italiani cheno ino nel Principato di Monaco saranno riconosciuti come frontalieri, grazie a una legge della, in approvazione a fine anno, al massimo inizio 2020. Ad annunciarlo, oggi, è stato l'assessore regionale Marco Scajola, che è intervenuto al confine italo-francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, per la consegna degli attestati di partecipazione ai circa centotori che hanno frequentato un corso di lingua francese organizzato dall’associazione Frontalieri Autonomi Intemelii (Fai), con il contributo della. "Ad oggi i ...

